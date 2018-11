Kédougou : Les priorités et initiatives Petowal Mining Company, la filiale de Toro Gold autour de la mine de Mako

Après l'entrée en production de Sabodola Gold Operation (SGO) en 2009 dans la région de Kédougou, le Sénégal va, à nouveau, enregistrer l'extraction de la mine d'or de Mako dans la même région.

En effet, la société britannique Toro Gold va bénéficier de l'exploitation de cette découverte minière grâce à de nombreuses années d'exploration. Cette dernière a jugé nécessaire d'initier la restauration des moyens de subsistance, ce qui nécessite la mise en place d'un programme pour améliorer les moyens de subsistance des personnes affectées par la mine.

L'emploi et le développement des compétences sont aussi pris en compte dans le souci de favoriser l'emploi des locaux, après une formation complète afin d'assurer que chaque employé dispose de son plein potentiel.

Un fonds d'investissement social et environnemental est, à cet effet, mis en exergue pour développer un pourcentage du chiffre d'affaires investi en vue de soutenir le développement communautaire local.

En outre, un programme de bourses scolaires a été élaboré pour soutenir les étudiants de Kédougou, et un comité consultatif indépendant formé d'experts sénégalais et internationaux est mis en place dans le but de superviser la mise en place des programmes de conservation.

Il est aussi objet, de mettre en application de la hiérarchie d'atténuation pour éviter, minimiser les impacts sur les habitants de la localité ou sur les espèces prioritaires.

La valorisation des ressources nationales pour le bénéfice des sénégalais, reste donc la principale préoccupation pour cette filiale de Toro Gold.