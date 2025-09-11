Kédougou : 30 pieds de chanvre indien découverts dans un champ, un homme arrêté

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kédougou (OCRTIS) a procédé, le 10 septembre 2025, à l’interpellation d’un individu accusé de culture de chanvre indien.



Les enquêteurs ont découvert 30 pieds de chanvre indien soigneusement entretenus dans un champ situé juste à côté du domicile du suspect. Les plants ont été immédiatement cueillis et saisis dans le cadre de l’enquête.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour culture de chanvre indien à des fins de trafic et blanchiment de capitaux.