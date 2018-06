Karim Wade annonce son retour d’exil : « Je suis en route pour faire face à mes devoirs »

A l’occasion de la fête de la Korité, je voudrais d’abord rendre grâce à Dieu le Tout Puissant de nous avoir donné la force de vivre ce moment important dans notre vie de Croyant, dans la foi, la ferveur et surtout l’union et la cohésion. En effet, la cohabitation harmonieuse et fraternelle de toutes les familles spirituelles du Sénégal est essentielle pour garantir l’unité et la stabilité de notre pays.









A cet égard, je voudrais rendre un hommage appuyé à tous les Chefs et Guides religieux de notre cher pays qui diffusent quotidiennement des messages d’amour, de paix, de justice, de fraternité et ne manquent aucune occasion pour nous rappeler que l’une des plus belles qualités du Croyant est d’assumer toutes les obligations qui découlent de sa foi et, notamment celle de s’intéresser à ce qui se passe autour de lui. C’est à ce titre que je voudrais saisir cette occasion pour partager avec vous les préoccupations et les appréhensions que m’inspire la situation actuelle de notre pays, le Sénégal.



Alors que le Chef de l’Etat Macky SALL a érigé depuis 2012 le mensonge, la manipulation et le complot en mode de gouvernance, voilà que son Gouvernement se livre à un bricolage statistique pour gonfler artificiellement le niveau de trésorerie de l’Etat et les chiffres de la croissance. Ses propres services, par le biais de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie ainsi que de la Banque Mondiale viennent, l’une après l’autre de remettre en cause les chiffres de la croissance officiellement publiés par le pouvoir en place de Macky SALL pour les années 2016 et 2017.



La preuve est ainsi faite que Macky SALL aura beau faire dire aux statistiques les plus belles choses sur la situation économique du Sénégal, il n’en demeure pas moins que son gouvernement est dans l’incapacité d’honorer les nombreuses factures qui s’accumulent sur le bureau du ministre de l’Economie et des Finances, mettant ainsi en danger la vie de nombreuses entreprises privées sénégalaises, sans parler de la dernière campagne arachidière de 2017 qui n’a toujours pas été financée pour permettre aux paysans de toucher leur dû et de se débarrasser des bons et que la nouvelle campagne 2018 s’annonce avec le démarrage de la saison des pluies.



Par ailleurs, le rapport trimestriel du système mondial d’information et d’alerte rapide de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) vient de révéler que près d’un million de Sénégalais ont besoin d’une aide alimentaire. Si à cela on ajoute le retard dans le paiement des bourses ayant conduit à la mort tragique de l’étudiant Fallou SENE, les nombreux scandales économiques et financiers, les effets catastrophiques d’une politique d’endettement massif et irresponsable qui compromet sérieusement l’avenir des jeunes générations, l’arrêt de la plupart des chantiers, la faillite de la politique de santé ainsi que les déclarations indignes de Macky SALL sur la colonisation, il n’y a plus rien à attendre du régime actuel finissant.



Toutefois, malgré l’ampleur de ce désastre, il ne faut pas succomber au désespoir ou à la fatalité. Bien au contraire, nous devons saisir cette opportunité pour inventer des solutions innovantes et emprunter de nouveaux chemins qui nous sont propres ; chemins d’une véritable prospérité conforme à nos besoins réels et aux aspirations légitimes de nos concitoyens.



Dans cette perspective, je m’engage à tout faire avec vous, pour que notre pays sorte par le haut du gouffre dans lequel Macky SALL, sa famille et son clan l’ont plongé. Il s’agira après son départ et dès février 2019, de s’atteler à reconstruire un Sénégal de progrès et de justice sociale où chacun pourra trouver sa place, mener une vie digne et retrouver confiance en lui-même.



Je suis d’autant plus optimiste que je sais, que grâce au génie sénégalais et avec la contribution de tous, une autre destinée est possible que celle d’un Sénégal sans leadership, en constante régression sociale et démocratique, où l’injustice et le mensonge sont devenus la règle.



Au demeurant, face aux campagnes d’intoxication, de désinformation et aux articles tendancieux d’une certaine presse inféodée au régime, faisant état d’un « deal » avec le gouvernement ou d’un non-retour dans mon pays ou de je ne sais quoi encore qui m’empêcherait de participer à l’élection présidentielle de 2019, je voudrais vous dire clairement que je n’ai souscrit ou accepté aucun arrangement, aucun deal avec Macky SALL. Ma détermination est intacte pour l’affronter dans des élections qu’il essaie déjà de vous voler en espérant pouvoir choisir les candidats qui pourront l’affronter et sélectionner les électeurs qui pourront voter.



Je n’ai pas pour habitude de me laisser intimider par les menaces proférées par Macky SALL et son régime, de me faire subir de nouvelles injustices ou de donner suite à leurs nombreuses offres de négociations.



Mon attachement profond à notre pays exige de moi, qu’en toute circonstance, je privilégie l’intérêt des Sénégalais, que je m’interdise de transiger sur les principes sans lesquels, il n’y a plus d’éthique en politique ni de justice impartiale. Je voudrais très solennellement appeler les militants et les sympathisants à n’accorder aucun crédit à ces allégations mensongères, à rester mobilisés, à s’organiser et à se tenir prêts à m’accueillir très prochainement.



Il n’y a non plus aucun crédit à apporter aux élucubrations d’un ministre de la Justice discrédité dans la communauté universitaire à laquelle pourtant il appartient et qui tente, de sa position de juriste tailleur, d’utiliser une justice aux ordres pour permettre à Macky SALL de « vaincre » sans avoir la majorité. Mais ne dit-on pas, « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ! »



Je suis en route pour faire face à mes devoirs et mériter la confiance de ceux qui m’ont investi et de tous ceux qui sont décidés à m’accompagner. Macky SALL doit être conscient qu’aucune compromission, pas même celle d’une justice aux ordres, ne saurait arrêter la marche d’un peuple qui veut vaincre la fatalité et prendre son destin en main. En vérité, au lieu de se dérober dans une fuite peu glorieuse, il ne lui reste qu’à prendre enfin son courage à deux mains pour m’affronter dans un combat loyal où il ne peut que sortir vaincu.



Au terme de ce mois de privations, de jeûne et d’ascèse physique et morale qui coïncide cette année avec le pèlerinage Mémorial de Popenguine de nos compatriotes Chrétiens, permettez-moi enfin, à vous tous, de présenter mes vœux, les meilleurs, en souhaitant que Dieu, le Tout Puissant, puisse éclairer nos esprits dans le sens de la paix et de la fraternité.



Mes vœux s’adressent plus particulièrement aux plus démunis qui sont les premières victimes des politiques désastreuses menées par Macky SALL, aux étudiants confrontés à la répression aveugle d’un régime aux abois, aux paysans qui sont dans le désarroi et à Khalifa SALL, Barthélémy DIAZ et à tous ceux qui sont détenus pour leurs options politiques et dont les emprisonnements constituent une nouvelle illustration de la manipulation à laquelle se prêtent, depuis 2012, quelques magistrats.



Je suis plus que jamais convaincu que les succès de demain qui seront ceux d’un Sénégal réconcilié avec lui-même où la justice sera impartiale et indépendante, nous offriront de nouvelles raisons de croire en notre pays et de le servir avec enthousiasme, rigueur et fierté.



Je voudrais enfin adresser un message de fierté, d’encouragement, et de soutien à nos Lions qui dans quelques jours vont défendre brillamment les couleurs du Sénégal et de l’Afrique pendant la coupe du monde de football en Russie. Je leur exprime ma plus profonde admiration et leur souhaite plein succès durant cette compétition où ils affronteront les meilleures équipes au monde : ils sont l’exemple qui prouve qu’il n’y pas de fatalité et qu’avec le travail, le courage, et la détermination, la médiocrité et l’incompétence peuvent être vaincues pour hisser le Sénégal parmi les plus grandes Nations du monde.



Karim WADE

​​​​​​ Candidat du Peuple