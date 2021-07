Kaolack : Sortie de la 39ème promotion de l'ENSOA.

La cérémonie marquant la sortie de la 39ème promotion de l'école nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) a eu lieu ce vendredi à Koutal (département de Kaolack).



Il s'agit de 74 sous-officiers dont 69 sénégalais et 05 stagiaires issus de pays amis tels le Cameroun, la Guinée Bissau, la République de Guinée, le Niger et la Côte d'Ivoire.



Pour cette année, la cérémonie de sortie coïncide avec la commémoration du cinquantenaire de cette école.



Parmi les activités prévues, une assemblée générale des promotions suivie d'un colloque dont le thème est : Rôle de L'ENSOA dans la trajectoire des Forces Armées sénégalaise etc...