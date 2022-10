Kaolack / Promotion des perdants au sein de l'Apr : El Hadj Malick Guèye exprime sa déception.

Le président du mouvement "Suxali Sine-Saloum And Ak Sénégal" n'est pas du content des dernières décisions faisant la promotion de ceux qu'il considère comme des perdants lors des législatives à Kaolack.



Selon El Hadj Malick Guèye, le département de Kaolack est resté sur sa faim, d'autant plus que les communes qui ont gagné largement dont celle de Latmingué n'ont pas été récompensées. "La déception touche les zones les plus reculées du département. À Kaolack commune, ils ont perdu les législatives avec un écart de plus 1.200 voix au moment où la commune de Latmingué caracole en tête avec une différence de plus de 1.800 voix. Et pourtant, le président Macky Sall a porté son choix sur cette commune au détriment des autres localités qui ont permis à la liste de Bby de remporter les élections", a-t-il regreté.



"Le ministre Aly Ngouille Ndiaye nous avait tous appelé à nous unir pour l'intérêt de la majorité, mais force est de constater que le département n'a pas eu gain de cause. Aucun poste de ministre ni de directeur général encore moins de PCA. Et les autres postes de responsabilité, on en parle même pas. Les femmes, les jeunes et dernièrement les adultes ont parlé, mais c'est sans suite".



Le président du mouvement " Suxali Sine-Saloum And Ak Sénégal" d'interpeller le président Macky Sall sur cette situation avant de l'inviter à une meilleure prise en charge de cette doléance...