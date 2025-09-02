Kaolack- Problèmes d'assainissement, de sécurité etc: les habitants de Touba Kaolack Extension laissés en rade, interpellent les autorités

Problèmes d'assainissement, de sécurité etc, tels sont les maux dont souffre le quartier Touba Kaolack Extension situé dans la commune de Kaolack. Les habitants ont fait face à la presse ce mardi pour étaler leurs maux et interpeller les autorités.

'' Nous avons un réel problème d'assainissement. À chaque pluie, le quartier inonde. Tous les eaux des autres quartiers se déversent ici, on n'y peux rien et nous sommes laissés en rade par les autorités'', a déploré Samba Kandji.

Très en verve, il poursuit. '' Nous n'avons pas de délégué ou chef de quartier, cause pour laquelle nous n'avons toujours pas d'intercoluteur si nous avons besoin de quelque chose[...]", a ajouté Mr Kandji. Pour Ndèye Couna Faye, Touba Kaolack Extension fait partie des quartiers les plus marginalisés. '' Nous ne savons pas à quel saint se vouer tellement que nous sommes laissés en rade. Les femmes sont fatiguées à cause des eaux de pluie qui stagnent dans le quartier. Nos enfants ne peuvent plus sortir. L'insécurité est galopante à Touba Kaolack. Pas plus tard la semaine dernière, une jeune fille a failli être violée'', a-t-elle ajouté.

Face à cette situation, les habitants du quartier Touba Kaolack Extension interpellent les autorités. '' Nous faisons partie de Kaolack et nous votons[...]. Nous voulons que les autorités nous viennent en aide'', a conclu le jeune Fallou.

Pour rappel, le quartier Touba Kaolack Extension abrite près de 300 maisons.