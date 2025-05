Kaolack : Plus de 3 jours sans eau, les populations de Darou Rahmaty, Fass Cheikh... interpellent les autorités

Les populations des quartiers Médina Baye, Darou Rahmaty et Fass Cheikh, dans la commune de Kaolack, sont confrontées à une situation difficile. En effet, depuis plus de trois jours, l'eau ne coule plus des robinets, laissant les habitants dans l'incertitude quant à la manière de trouver le liquide précieux.



« La situation est devenue extrêmement critique. En cette période de forte chaleur, où les températures dépassent les 40°C, les besoins en eau sont vitaux et urgents pour préparer les repas, assurer l’hygiène des enfants, des personnes âgées, des malades… Aujourd’hui, des familles entières se réveillent sans une seule goutte d’eau. Certains sont contraints de parcourir une longue distance ou de payer à prix fort pour quelques seaux d'eau », a déploré Abdou Thiam, habitant de Fass Cheikh Tidiane.



Face à cette situation déplorable, les habitants appellent les autorités et la SDE à réagir. « Les populations vivent une coupure totale d’eau, sans aucune explication officielle ni indication sur la durée de cette interruption. Ce silence de la part des autorités et des services compétents crée un profond sentiment d’abandon et une frustration généralisée », a-t-il ajouté.