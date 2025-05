Kaolack : Plaidoyer pour l'accompagnement des jeunes filles à l'école sur l'hygiène menstruelle

L'Association Action pour le Développement du Sénégal (AADS) a organisé ce samedi un forum de sensibilisation au Collège d’Enseignement Moyen (CEM) Mahawa de Kaolack commune. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de son projet visant à renforcer les capacités des jeunes filles sur la gestion de l’hygiène menstruelle et l’estime de soi. La rencontre a permis de sensibiliser élèves, parents d’élèves et professeurs sur les menstrues, un sujet souvent considéré comme tabou.



« Nous avons décidé d'organiser un forum de sensibilisation à l'endroit des acteurs communautaires, notamment le corps professoral, les élèves, l'association des parents d'élèves et les CGE, pour mieux renforcer leurs capacités par rapport à l'hygiène des menstrues et à l'estime de soi », a déclaré Fatou Kiné Diagne, présidente de la commission renforcement de capacités et plaidoyer à l’AADS. Elle a précisé : « Avant toute chose, nous avons formé 542 jeunes filles issues des 18 CEM de la commune de Kaolack. Mais nous nous sommes dit que ces formations ne suffisaient pas. Il fallait que cela soit plus large afin que nous puissions vraiment faire une restitution au sein des écoles. »



Suivi et distribution de kits d'hygiène

Pour assurer le suivi du projet, l’AADS prévoit de former des membres des associations de mères-élèves présentes dans chaque établissement. « Nous avons décidé de former quelques membres de ces associations à la confection et à l'utilisation de serviettes hygiéniques lavables. Tout le monde sait qu'avec la conjoncture actuelle, certains parents peinent à acheter des serviettes hygiéniques pour leurs enfants. En formant ces membres, je pense que cela pourra alléger la situation. Mieux encore, nous avons décidé de mettre en place des kits de serviettes hygiéniques au niveau des écoles pour faciliter l'accès à ces jeunes filles », a expliqué Fatou Kiné Diagne.



Appel aux autorités pour un soutien accru

Cette initiative vise non seulement à sensibiliser les élèves, mais aussi à souligner la nécessité d’une meilleure prise en charge de l’hygiène menstruelle en milieu scolaire. L'objectif est de garantir un cadre éducatif plus inclusif et équitable pour toutes les jeunes filles, favorisant ainsi leur maintien à l’école. C’est pourquoi un plaidoyer a été lancé aux autorités.



« Il y a des activités de plaidoyer qui sont prévues. D'abord, une formation en plaidoyer destinée à ces jeunes filles, mais aussi des rencontres de plaidoyer avec les autorités académiques et territoriales pour mieux prendre en charge et accompagner ces jeunes filles dans la gestion et l’hygiène de leurs menstrues. L’école ne peut pas tout faire, l’AADS ne peut pas tout faire. Nous attendons vraiment de ces autorités qu'elles puissent bien appuyer et accompagner ces élèves », a-t-elle conclu.