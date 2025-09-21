Kaolack: Les chauffeurs de taxi, en brassards rouges, dénoncent l'état défectueux des routes secondaires...

Les chauffeurs de taxi urbain de la commune de Kaolack, accompagnés des populations de Sara-Diamaguène, ont organisé, ce dimanche 21 septembre 2025, une marche pacifique pour dénoncer l'état défectueux des routes, plus particulièrement l'axe marché Kibél-Tally Mérignac.

Ces derniers qui disent s’acquitter régulièrement de leurs taxes, dénoncent la dégradation avancée de plusieurs axes routiers de la commune de Kaolack, rendant leur travail difficile et plus coûteux.

Ils menacent ainsi de passer à la vitesse supérieure, si les autorités ne réagissent pas dans les meilleurs délais...