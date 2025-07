Kaolack/Les autorités jugent satisfaisant le déroulement du Baccalauréat: "Aucun incident ne nous a été rapporté..."

Les autorités administratives et académiques de Kaolack ont jugé satisfaisant le déroulement des épreuves du Baccalauréat 2025 qui a démarré ce mardi sur toute l’étendue du territoire national.

''De manière générale nous pouvons se satisfaire de la situation qui se déroule présentement dans les 4 centres visités. Aucun incident a été signalé et les dispositions ont été prises, la police est présente, les surveillants et les élèves sont aussi présents. L'examen est en train de se dérouler normalement. C'est l'occasion aussi de saluer l'engagement et la détermination de tous les acteurs qui se sont impliqués pour qu'on puisse aboutir à cela'', a déclaré Mamadou Habib Kamara, adjoint au gouverneur de Kaolack, en charge des affaires administratives, au terme de la traditionnelle visite des centres d'examen.

L'inspecteur d'académie (IA) de Kaolack, Samba Diakhaté s'est félicité du bon démarrage des examens. Selon lui ''l'académie de Kaolack compte 39 centres dont 29 centres principaux et 10 centres secondaires. En terme de candidature, nous avons aujourd'hui pour les séries L, 10.554 candidats, et pour les séries scientifiques, 1456 candidats pour un total de 1620 surveillants mobilisés à l'échelle de l'académie. Je crois que tout se passe très bien. Nous n'avons pas noté d'incidents majeurs notamment avec l'utilisation des téléphones, aucun incident ne nous a été rapporté. Il faut s'en féliciter et puis prier que Dieu nous aide à pouvoir bien terminer cet examen'', a-t-il ajouté.

Il faut noter que la délégation a visité 4 centres. Il s'agit de l'école PIEXII, le lycée Valdiodio Ndiaye, le lycée de Ngane Saer dans la commune de Kaolack et lycée de Koutal dans la commune de Ndiaffate.