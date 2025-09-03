Kaolack – Gamou 2025 : 271 personnes interpellées, 294 motos et 37 véhicules immobilisés (Police)

Comme à l'accoutumée à la veille du Gamou, la police de Kaolack a tenu un point de presse pour faire le bilan du dispositif sécuritaire mis en place.
« La police a déployé des moyens humains et matériels très conséquents et mobilisé plusieurs services opérationnels », a déclaré ce mercredi le commissaire Souleymane Ba, du commissariat central de Kaolack.
Selon lui, les forces de l’ordre, mobilisées sur le terrain depuis plusieurs jours, ont interpellé 271 personnes. Parmi elles, 64 ont été présentées au tribunal de grande instance (TGI) de Kaolack pour diverses infractions. Par ailleurs, 294 motos de type "Jakarta" et 37 véhicules ont été immobilisés.
Pour rappel, près de 1 000 policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité des Gamou à Kaolack.
