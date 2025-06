Kaolack : Des FDS outillées pour une meilleure prise en charge des victimes de violences basées sur le genre

Plusieurs agents de Police judiciaire de la région de Kaolack ont entamé, ce mercredi 25 juin, une session de renforcement de capacités de deux jours en matière d’accueil et de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre (VBG).

''Comme vous le savez, les VBG, c'est une problématique qui constitue une préoccupation majeure dans notre société parce qu'elle compromet les droits humains mais aussi met en mal la dignité humaine et constitue un obstacle pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et sur ce, il est important de doter les acteurs de premier rang à savoir la police, la gendarmerie, des outils nécessaires mais aussi la capacité et la formation utile pour que ces acteurs là puissent prendre en charge cette question efficacement'', a souligné, Mamadou Habib Kamara, adjointe au gouverneur de Kaolack, chargée des affaires administratives.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre (PASNEEG). Selon Awa Nguer Fall, la coordonnatrice, elle a pour objectif de doter les concernés de capacités, de comportements, d'attitudes et de pratiques qui favorisent une prévention des VBG et une prise en charge adéquate des victimes. ''Nous notons une recrudescence de ces violences attestées par une étude récente de l'ANSD, qui a démontré que 80% des femmes ont été victimes de violence au courant de leur vie. Et nous savons que la prise en charge de ces victimes, elle est importante et la police et la gendarmerie constituent en général l'une des portes d'entrée [...]. C'est dans ce cadre là que nous avons jugé utile de les outiller, de les doter de compétences pour une réponse de qualité face à ces victimes de violences. Mais aussi pour que cette réponse soit coordonnée et concertée''.

La commissaire de police, Binetou Guissé, point focal genre de la police nationale, a insisté sur l'accueil des victimes, car selon elle, ''c'est une étape extrêmement importante dans la prise en charge parce que lorsque l'accueil est raté, la victime ne poursuit même pas dans la prise en charge. D'où la nécessité pour nous d'insister sur l'accueil dans les services de police et de gendarmerie parce qu'on n'accueille pas une victime de violence de la même façon qu'on acceuille une victime d'une autre infraction''.