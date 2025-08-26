Kaolack - Caravane écologique : plus de 2.000 arbres plantés dans la région

La caravane écologique conduite par le Ministre de l’Environnement et de la Transition Écologique (METE), le Professeur Daouda Ngom était ce lundi dans la région de Kaolack. Ainsi, 2 600 plantes de différentes espèces ont été reboisées à Kahone, Médina Baye et Koutal dans le département de Kaolack et Pané Abdoulaye dans le département de Nioro.

Cette initiative, selon le ministre, vise à sensibiliser, mobiliser et encourager la gestion durable et inclusive des ressources naturelles pour bâtir un Sénégal souverain, équitable et prospère. ''Toutes les actions que nous avons menées depuis ce matin entrent dans le cadre de régler les défis environnementaux auxquels la région de Kaolack est confrontée [...]. Aujourd'hui, le reboisement c'est le remède le plus accessible et le plus pertinent pour lutter contre tous ces problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés. L'action de reboisement c'est pour atténuer un peu les impacts du changement climatique'', a déclaré le Pr Ngom.

Concernant le suivi et évaluation, le METE a souligné que depuis l'année dernière son département est en train de suivre ceux qui ont été reboisés. ''À cela une évaluation a été faite concernant la campagne de reboisement de 2024 année à laquelle nous avions reboisé 4. 212.000 plantes avec un taux de survie de 68%. Et cette année, nous avons mis en place une plateforme pour le challenge national du 2 août mais nous allons continuer à utiliser cette plateforme pour répertorier toutes les plantations qui sont effectuées au niveau national afin de pouvoir faire une évaluation au niveau des arbres qui sont plantés", a conclu le Pr Daouda Ngom.

Rappelons également que l'association des amazones du Saloum dirigée par la préfète de Guinguinéo, Seynabou Hann, ont participé à la journée de reboisement en remettant 1.000 plants et des pavillons au ministre de l'environnement et de la transition écologique.