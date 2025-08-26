Kaolack - Caravane écologique : plus de 2.000 arbres plantés dans la région


La caravane écologique conduite par le Ministre de l’Environnement et de la Transition Écologique (METE), le Professeur Daouda Ngom était ce lundi dans la région de Kaolack. Ainsi, 2 600 plantes de différentes espèces ont été reboisées à Kahone, Médina Baye et Koutal dans le département de Kaolack et Pané Abdoulaye dans le département de Nioro.
 
Cette initiative, selon le ministre, vise à sensibiliser, mobiliser et encourager la gestion durable et inclusive des ressources naturelles pour bâtir un Sénégal souverain, équitable et prospère. ''Toutes les actions que nous avons menées depuis ce matin entrent dans le cadre de régler les défis environnementaux auxquels la région de Kaolack est confrontée [...]. Aujourd'hui, le reboisement c'est le remède le plus accessible et le plus pertinent pour lutter contre tous ces problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés. L'action de reboisement c'est pour atténuer un peu les impacts du changement climatique'', a déclaré le Pr Ngom.
 
Concernant le suivi et évaluation, le METE a souligné que depuis l'année dernière son département est en train de suivre ceux qui ont été reboisés. ''À cela une évaluation a été faite concernant la campagne de reboisement de 2024 année à laquelle nous avions reboisé 4. 212.000 plantes avec un taux de survie de 68%. Et cette année, nous avons mis en place une plateforme pour le challenge national du 2 août mais nous allons continuer à utiliser cette plateforme pour répertorier toutes les plantations qui sont effectuées au niveau national afin de pouvoir faire une évaluation au niveau des arbres qui sont plantés", a conclu le Pr Daouda Ngom.
 
Rappelons également que l'association des amazones du Saloum dirigée par la préfète de Guinguinéo, Seynabou Hann, ont participé à la journée de reboisement en remettant 1.000 plants et des pavillons au ministre de l'environnement et de la transition écologique.
 
 
Autres articles
Mardi 26 Août 2025
Fallou Galass Sylla



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Assemblée nationale : les députés examinent le projet de loi 13/2025 portant statut et protection des lanceurs d’alerte

Assemblée nationale : les députés examinent le projet de loi 13/2025 portant statut et protection des lanceurs d’alerte - 26/08/2025

L’aéroport se transforme en village peulh vivant : « L’AIBD, carrefour des cultures et des nomades », selon Achkoun Demir

L’aéroport se transforme en village peulh vivant : « L’AIBD, carrefour des cultures et des nomades », selon Achkoun Demir - 26/08/2025

Conseil départemental de Kolda : Tidiane Ndiaye remplace feu Alsény Ba…

Conseil départemental de Kolda : Tidiane Ndiaye remplace feu Alsény Ba… - 26/08/2025

Assemblée nationale : 130 députés ont adopté les nouveaux projets de loi portant création de l’OFNAC et la déclaration de patrimoine

Assemblée nationale : 130 députés ont adopté les nouveaux projets de loi portant création de l’OFNAC et la déclaration de patrimoine - 26/08/2025

Affaire Lat Diop et bracelet électronique : ce qui provoque le blocage, le ministre de la Justice s’en explique...

Affaire Lat Diop et bracelet électronique : ce qui provoque le blocage, le ministre de la Justice s’en explique... - 26/08/2025

Tivaouane (1er jour du Burd) / Décadence de la société sénégalaise : Le Khalife tire la sonnette d’alarme et appelle à la repentance

Tivaouane (1er jour du Burd) / Décadence de la société sénégalaise : Le Khalife tire la sonnette d’alarme et appelle à la repentance - 26/08/2025

Ndiaganiao / Affaire foncière à Soussoung : La sœur du président Bassirou Diomaye Faye brise le silence et

Ndiaganiao / Affaire foncière à Soussoung : La sœur du président Bassirou Diomaye Faye brise le silence et "dénonce une injustice" - 25/08/2025

Thiès - annulation de sa nomination aux fonctions d’intendant au lycée ex-CEM Fahu : Mamadou Diène conteste la décision de Guirassy

Thiès - annulation de sa nomination aux fonctions d’intendant au lycée ex-CEM Fahu : Mamadou Diène conteste la décision de Guirassy - 25/08/2025

État de santé précaire de Farba Ngom : Le député Baranne Fofana demande clémence au ministre de la justice

État de santé précaire de Farba Ngom : Le député Baranne Fofana demande clémence au ministre de la justice - 25/08/2025

Ayib Daffé réplique à Aissatou Tall Sall : ce n’est pas le projet qui « dégage », mais les réformes de l’OFNAC

Ayib Daffé réplique à Aissatou Tall Sall : ce n’est pas le projet qui « dégage », mais les réformes de l’OFNAC - 25/08/2025

GMS charge Serigne Bassirou Gueye: « C’est lui qui a produit du faux dans le dossier de Ousmane Sonko… il n’a pas sa place à l’OFNAC »

GMS charge Serigne Bassirou Gueye: « C’est lui qui a produit du faux dans le dossier de Ousmane Sonko… il n’a pas sa place à l’OFNAC » - 25/08/2025

Assemblée nationale - El Malick Ndiaye adresse ses félicitations à Abass Fall, le 166ᵉ député devenu maire de Dakar

Assemblée nationale - El Malick Ndiaye adresse ses félicitations à Abass Fall, le 166ᵉ député devenu maire de Dakar - 25/08/2025

Assemblée nationale - Aissatou Tall Sall accuse « On précipite l’OFNAC pour écarter Bassirou Guèye… »

Assemblée nationale - Aissatou Tall Sall accuse « On précipite l’OFNAC pour écarter Bassirou Guèye… » - 25/08/2025

Réforme de l’OFNAC : Ousmane Diagne promet transparence, indépendance et efficacité

Réforme de l’OFNAC : Ousmane Diagne promet transparence, indépendance et efficacité - 25/08/2025

Assemblée nationale : Papa Tahirou Sarr dénonce la mafia des papiers d’état civil et des diplômes

Assemblée nationale : Papa Tahirou Sarr dénonce la mafia des papiers d’état civil et des diplômes - 25/08/2025

Me Abdoulaye Tall « l’ancien OFNAC était taillé sur mesure, le nouveau mettra fin aux dérives »

Me Abdoulaye Tall « l’ancien OFNAC était taillé sur mesure, le nouveau mettra fin aux dérives » - 25/08/2025

Première session extraordinaire : Ce que le doyen Alla Kane voit dans ces lois pour l’avenir du Sénégal ?

Première session extraordinaire : Ce que le doyen Alla Kane voit dans ces lois pour l’avenir du Sénégal ? - 25/08/2025

Le ministre Ousmane Diagne sur les lenteurs dans les dossiers judiciaires : « Il faut un traitement avec rigueur et célérité, en évitant toute vice de forme »

Le ministre Ousmane Diagne sur les lenteurs dans les dossiers judiciaires : « Il faut un traitement avec rigueur et célérité, en évitant toute vice de forme » - 25/08/2025

Mairie de Dakar : Moussa Diakhaté salue le bon déroulement du vote et félicite le maire Abass Fall

Mairie de Dakar : Moussa Diakhaté salue le bon déroulement du vote et félicite le maire Abass Fall - 25/08/2025

Abass Fall élu maire de Dakar : les félicitations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye

Abass Fall élu maire de Dakar : les félicitations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye - 25/08/2025

Débordement du fleuve Sénégal : La côte d’alerte à Bakel passée de 03 cm (10,03 m), selon le Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement

Débordement du fleuve Sénégal : La côte d’alerte à Bakel passée de 03 cm (10,03 m), selon le Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement - 25/08/2025

Ngoné Mbengue, maire sortante : « J’invite Abass Fall à une gestion inclusive et participative »

Ngoné Mbengue, maire sortante : « J’invite Abass Fall à une gestion inclusive et participative » - 25/08/2025

Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix

Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix - 25/08/2025

Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation »

Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation » - 25/08/2025

Loi portant création de l’OFNAC - Député Abdou Karim Sall « Toutes les lois de bonne gouvernance seront votées… »

Loi portant création de l’OFNAC - Député Abdou Karim Sall « Toutes les lois de bonne gouvernance seront votées… » - 25/08/2025

Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé

Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé - 25/08/2025

Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... »

Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... » - 25/08/2025

Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice

Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice - 25/08/2025

Mairie de Dakar : 82 conseillers municipaux élisent aujourd’hui un nouveau maire

Mairie de Dakar : 82 conseillers municipaux élisent aujourd’hui un nouveau maire - 25/08/2025

Projet de loi portant création de l’OFNAC: « la lutte contre la corruption commence par faire la lumière sur l’affaire ASER » (TAS)

Projet de loi portant création de l’OFNAC: « la lutte contre la corruption commence par faire la lumière sur l’affaire ASER » (TAS) - 25/08/2025

RSS Syndication