Kaffrine / Journée internationale de la fille : Vers l'installation d'un centre d'appel d'urgence pour signaler les cas potentiels de violences faites aux filles...(Fatou Diané, ministre).

La journée internationale de la fille a été célébrée ce matin à Kaffrine. Présidée par la ministre de la femme, de la famille et de la protection des enfants, Fatou Diané, la rencontre a été une occasion de revisiter les avancées dans la promotion et la protection des droits des filles; tout en étant un moment de réflexion pour identifier les défis et les obstacles auxquels les femmes sont confrontées pour jouir pleinement de leurs droits.

Le thème qui tourne autour de la promotion de l'éducation et de l’autonomisation des filles à travers un accès sécurisé au numérique a amené la ministre à déclarer qu'il " nous faut garantir aux filles l'accès au numérique en renforçant leurs cultures et en leur dotant de compétences et d'aptitudes pour faciliter leur insertion au plan social et économique. Nous allons installer dans les prochains jours, sur instruction du chef de l'État, un centre d'appel d'urgence avec un numéro vert pour signaler les cas potentiels de violences faites aux filles et aux femmes". Fatou Diané a par ailleurs exhorté les filles à plus de vigilance dans l'utilisation des technologies constituées d'opportunités mais aussi de menaces.

Cette célébration a été également marquée par l'initiation de 150 filles à l'informatique dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda national de la fille, l'organisation d'un forum sur l'accès et la sécurité en ligne pour encourager les filles à s'orienter vers les filières scientifiques, technologiques, mathématiques et de l'ingénierie, le renforcement de la sensibilisation sur la loi 2020-05 du 10 janvier 2020 criminalisant les actes de violence et de pédophilie par l'organisation d'une caravane sous le slogan " La loi, ma force, la loi me protège" et la remise d'équipements informatiques et kits d'hygiène menstruelle afin de contribuer au maintien des filles à l'école dans cette région...