KOLDA : Les transporteurs observent la grève et fustigent la démarche du ministère de tutelle...

‎À l'instar du pays, les transporteurs de la région de Kolda ont observé la grève dans leur secteur à compter de ce lundi 30 mars jusqu'au 1er avril.



Dans la foulée, ces derniers fustigent la démarche du ministère de tutelle concernant la centralisation de la visite technique à Dakar. Pour ces raisons, la gare routière est vide de clients avec des voitures immobilisées pour marquer le mouvement d'humeur. D'ailleurs, c'est un calme plat qui règne sur les lieux jadis bruyants et animés. Et les rares clients trouvés sur les lieux se disent « pris au dépourvu » par la grève.

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‎Dans cette dynamique, Bouly Diédhiou en même temps responsable syndical affilié à la CNTS avance : « à Kolda, la grève est largement suivie. Et pour preuve, on constate qu'au niveau de la gare routière tous les véhicules sont immobilisés. Cette grève va dans l'intérêt de tous les chauffeurs du pays. En ce sens, je rappelle que ce n'est pas une question de bras de fer mais de principe. D’ailleurs, notre combat est noble d'autant plus que nos revendications sont légitimes. C'est pourquoi, on demande à l'État de considérer nos préoccupations. »

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Par ailleurs, il invite tous les véhicules du pays à se rendre à Dakar pour la visite technique. « Nous déplorons cette situation qui va impacter négativement sur nos activités. Beaucoup de chauffeurs ont contracté des prêts pour acheter leurs véhicules. Et si on demande à ces derniers de garer leur véhicule pour attendre des mois avant de passer la visite technique alors qu'ils doivent rembourser... »

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‎Maniang Diouf du syndicat du transport routier du Sénégal s’inscrit dans la même dynamique en rappelant : « notre syndicat nous a instruit d'arrêter le travail pendant ces trois jours. De ce fait, nous fustigeons l'attitude de l'État consistant à envoyer les voitures à Dakar pour les formalités d'usage. À cela, j'ajoute les nombreux points de contrôle et les tracasseries policières. Et pour l'intérêt des transporteurs, aucun véhicule ne circule. Mais toutefois, nous n'excluons pas des négociations avec l'État pour un retour à la normale... »

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‎Il faut rappeler que certaines personnes malades ou ayant des rendez-vous médicaux pourraient les rater à cause de cette grève. Cette situation a affecté l'économie locale voire nationale.