Caravane « Dokh Mbokk »: Barthélémy Dias dans le département de Kébémer ce lundi

Après avoir posé les jalons organisationnels de son mouvement, Barthélémy Dias descend sur le terrain. Sa caravane politique ce lundi sera dans le département de Kébémer. L’ancien maire de Dakar veut signer le coup d'envoi d'une offensive qui entend tisser des liens directs avec les populations à la base.







L'itinéraire de la journée couvre six localités : Kab Gaye, Kébémer, Lompoul Village, Diockoul Ndiaye, Ndiawagne Ndiaye et Sine Demba Leye. Un parcours géographiquement varié qui traduit la volonté du leader d'opposition de toucher aussi bien le chef-lieu de département que les communes rurales de l'arrière-pays. Barthélémy Dias entend ainsi démontrer que son projet politique ne se limite pas aux grandes agglomérations urbaines, mais ambitionne d'irriguer l'ensemble du territoire national.







La formule « Dokh Mbook » constitue le format de mobilisation privilégié de Sénégal Bi Nu Bokk depuis sa structuration. Traduisant une philosophie de proximité et de dialogue direct avec les citoyens, cette tournée itinérante vise à ancrer le mouvement dans les réalités locales, à recueillir les préoccupations des populations et à élargir la base militante. Pour Barthélémy Dias, l'enjeu majeur est de reconstruire une offre politique crédible dans un paysage de l'opposition qui cherche encore sa nouvelle configuration depuis les dernières échéances électorales.







Le choix du département de Kébémer n'est pas anodin. Situé dans la région de Louga, ce territoire à dominante rurale représente un vivier électoral non négligeable, historiquement disputé entre les grandes formations politiques. La présence de Barthélémy Dias dans ces localités traduit une volonté affirmée de quadriller le pays et d'aller chercher des soutiens dans des zones où les populations, souvent éloignées des grands centres de décision, restent sensibles à toute démarche qui leur accorde une attention particulière.

