Semaine nationale de la jeunesse à Thiès : Le PR Diomaye annonce le déploiement d'infrastructures de proximité dans les communes pour la jeunesse et le sport

Le chef de l’État a présidé ce lundi 30 mars 2026, la cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la jeunesse à Thiès. Ainsi, dans son discours, le président de la République a tenu à rassurer la jeunesse concernant l'orientation de l'action publique de l'État central en faveur de cette dernière.

"Le Sénégal que nous construisons ne sera pas sans sa jeunesse. Il ne se fera pas plus tard, il se joue maintenant. Vous êtes aujourd'hui la force la plus importante de notre pays, par votre nombre, par votre énergie, mais surtout par ce que vous êtes en mesure d'accomplir. Lorsqu'une nation repose à ce point sur sa jeunesse, elle doit en tirer toutes les conséquences. Elle doit en faire le cœur de ses priorités, le centre de ses décisions, le moteur de son action. C'est le choix que nous avons fait. Depuis 2 ans, nous avons engagé une transformation qui vise à remettre de la cohérence, de la continuité, de l'efficacité dans l'action publique. Dans cette transformation, la jeunesse occupe une place centrale parce qu'elle conditionne l'avenir du pays".

La cible jeunesse est évoquée sans être véritablement associée aux décisions...