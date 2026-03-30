Semaine nationale de la jeunesse à Thiès : Le PR Diomaye annonce le déploiement d'infrastructures de proximité dans les communes pour la jeunesse et le sport


Le chef de l’État a présidé ce lundi 30 mars 2026, la cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la jeunesse à Thiès. Ainsi, dans son discours, le président de la République a tenu à rassurer la jeunesse concernant l'orientation de l'action publique de l'État central en faveur de cette dernière.
 
"Le Sénégal que nous construisons ne sera pas sans sa jeunesse. Il ne se fera pas plus tard, il se joue maintenant. Vous êtes aujourd'hui la force la plus importante de notre pays, par votre nombre, par votre énergie, mais surtout par ce que vous êtes en mesure d'accomplir. Lorsqu'une nation repose à ce point sur sa jeunesse, elle doit en tirer toutes les conséquences. Elle doit en faire le cœur de ses priorités, le centre de ses décisions, le moteur de son action. C'est le choix que nous avons fait. Depuis 2 ans, nous avons engagé une transformation qui vise à remettre de la cohérence, de la continuité, de l'efficacité dans l'action publique. Dans cette transformation, la jeunesse occupe une place centrale parce qu'elle conditionne l'avenir du pays".
 
La cible jeunesse est évoquée sans être véritablement associée aux décisions...
 
"Nous avons voulu agir sur l'essentiel : former mieux pour préparer réellement à la vie active, accompagner davantage pour soutenir l'initiative d'entreprenariat, ouvrir les perspectives concrètes dans des secteurs porteurs. Mais nous avons voulu surtout de méthodes. Très souvent, la jeunesse est évoquée sans être véritablement associée aux décisions, cela doit évoluer et ça va évoluer. Nous avons mis en place un cadre structuré pour permettre à la jeunesse de faire entendre sa voix, d'apporter ses idées et de contribuer directement aux politiques qui la concernent. C'est le dispositif opérationnel que nous expérimentons depuis 2 années. Dans le même esprit, nous investissons dans des leviers concrets, le sport en est un parce qu'il éduque, parce qu'il structure, parce qu'il révèle. Des infrastructures de proximité sont en cours de déploiement dans les dizaines de communes du pays pour élargir l'accès à la pratique sportive et permettre à nos talents d'émerger. Ici à Thiès, une étape importante sera franchie avec la transformation du centre existant en structure de haute performance dédiée à la préparation de notre élite. 
 
 
Le chef de l’État a également ajouté que l'État est en train de poursuivre le renforcement des espaces dédiés à la jeunesse, à la citoyenneté, à la formation et à la création sur l'ensemble du territoire de notte pays. "Mes chers jeunes, la semaine que nous ouvrons aujourd'hui a une signification particulière, elle revient après plusieurs années d'interruption, elle retrouve sa vocation qui est de rassembler, de valoriser, de créer des dynamiques", a-t-il renchéri.






Lundi 30 Mars 2026
Moussa Fall



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