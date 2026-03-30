Mbour : " La vraie question, c’est de savoir si le gouvernement, lui, pense réellement aux élèves" (Aliou Diouf, SG Cusems)

Mais c’est surtout la question des ponctions salariales qui met le feu aux poudres. Le ton est grave, sans détour : « Pour la deuxième fois consécutive, le gouvernement a opéré des ponctions sur les salaires des enseignants. C’est une décision que nous dénonçons avec la dernière énergie. »



Pour le responsable syndical, au-delà de la légalité, c’est l’opportunité de la décision qui pose problème : « Quand une mesure risque de compromettre les efforts d’apaisement déjà engagés, un dirigeant doit savoir reculer. Là, on jette clairement de l’huile sur le feu. »

Alors que le G7 syndical avait observé une accalmie, sans plan d’action depuis près de trois semaines, ce geste du gouvernement est perçu comme une rupture de confiance. « Nous étions dans une logique d’apaisement, avec un projet de protocole d’accord sur la table. Mais cette décision vient saboter tout le processus », regrette Aliou Diouf.



Face à cette situation, la riposte s’organise. Le message est clair : « Le G7 va se réunir. Et nous allons adopter une nouvelle posture. Si l’État persiste dans cette radicalisation, nous n’aurons pas d’autre choix que de faire face. »

Interpellé sur l’impact de cette crise sur les élèves, le syndicaliste se veut sans équivoque : « Les enseignants pensent aux élèves tous les jours. Ils font des heures supplémentaires non payées, des rattrapages, parfois jusqu’à 40 heures par semaine. C’est un sacrifice réel. » Avant de renvoyer la balle à l’État : « La vraie question, c’est de savoir si le gouvernement, lui, pense réellement aux élèves. »

Dans un climat déjà tendu, cette nouvelle escalade risque d’assombrir davantage l’horizon du système éducatif sénégalais. Entre bras de fer et appels à la raison, l’école reste suspendue aux décisions des acteurs… avec les élèves, encore une fois, en première ligne.