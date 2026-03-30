Cérémonie Sargal des Lions : Sonatel, partenaire majeur du football, rend hommage aux doubles champions d’Afrique

La Sonatel partenaire privilégié du football sénégalais a organisé, ce lundi 30 mars 2026, une cérémonie officielle de “Sargal” en l’honneur des Lions du Sénégal, doubles champions d’Afrique. L'événement a réuni joueurs, membres du staff technique, le président FSF, le COMEX ainsi que plusieurs acteurs du sport et des institutions autour d’un moment de reconnaissance nationale.



Prenant la parole, le Directeur général de Sonatel, Brelotte Ba, a salué la performance de l’équipe nationale et son impact sur l’ensemble du pays. « Vous avez fait vibrer tout un pays […] partout au Sénégal et bien au-delà », a-t-il déclaré, insistant sur la dimension collective de cette victoire. « Il est des moments dans la vie d’une nation […] où un peuple entier bat à l’unisson », a-t-il ajouté.



Évoquant les supporters, le Directeur a adressé une pensée forte aux 18 supporters Sénégalais actuellement détenus au Maroc et condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison. « Nous avons une pensée pour nos supporters, notamment à Casablanca », a-t-il indiqué, appelant à des décisions prises « dans un esprit de solidarité, d’équité et d’apaisement ».



Le patron de Sonatel est également revenu sur les ressorts du succès des Lions. Selon lui, « ce n’est pas seulement le talent individuel », mais surtout « l’engagement, la solidarité et l’unité » qui expliquent ce nouveau sacre continental.



Dans son intervention, il a par ailleurs adressé un message de soutien à Sadio Mané et Ilimane Ndiaye, leur souhaitant un prompt rétablissement.



Partenaire majeur de la Fédération sénégalaise de football et du football sénégalais, Sonatel a profité de cette cérémonie pour réaffirmer son engagement. L’entreprise a notamment annoncé que la prochaine liste des Lions pour la Coupe du monde sera dévoilée depuis son siège, illustrant la solidité d’un partenariat qui s’inscrit dans la durée.