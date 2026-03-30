Cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la jeunesse à Thiès : La jeunesse scande en chœur "Nioune Diomaye laniou Beugueu"

D'ailleurs, lors de son allocution, le chef de l’État a été momentanément interrompu par la jeunesse qui scandait "Président avec Président jusqu'à la mort".

Avant de terminer en chœur "Nioune Diomaye laniou Beugueu". Pour sa part, le Président Diomaye a remercié vivement la jeunesse avant de reprendre son discours...