Ahmed Youssouph Benjeloun ouvrant le Forum départemental sur le changement climatique: « Nous ne pouvons pas rester simples spectateurs »

L'Association des Départements du Sénégal (ADS) a tenu son premier Forum départemental sur le changement climatique, réunissant présidents de conseils départementaux, membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, experts et chercheurs autour de l'urgence climatique. Ainsi, les départements ne peuvent plus se contenter d'observer.







C'est Ahmed Youssouph Benjalloun, prenant la parole au nom de l'Association des départements du Sénégal, qui a donné le ton dans un discours d'ouverture à la fois lucide et volontariste. « Le Sénégal fait face à des mutations environnementales profondes », a-t-il affirmé devant ses collaborateurs. En effet, l'érosion côtière qui grignote chaque année les terres et habitations des départements littoraux, les sécheresses qui s'intensifient, les inondations qui frappent avec une violence croissante les zones périurbaines et rurales, et la désertification qui avance menacent les équilibres agropastoraux de nombreux territoires.







Pour illustrer l'ancrage humain de ces phénomènes, il a évoqué trois figures concrètes : le paysan du Boundou dont les récoltes se tarissent année après année, le pêcheur de Rufisque dont le village recule inexorablement face à la mer, et la communauté du Ferlo contrainte de réorganiser ses transhumances. Autant de visages qui rappellent que le changement climatique n'est pas une abstraction, mais une réalité vécue au quotidien par des populations entières.







Les départements, acteurs incontournables de la bataille climatique







S'appuyant sur les compétences conférées aux départements par l'Acte III de la décentralisation en matière de planification territoriale et de développement socio-économique local, Ahmed Youssouph Benjalloun a plaidé pour une pleine reconnaissance du rôle institutionnel des collectivités départementales. « C'est précisément dans cet espace d'interface entre l'État et les populations que se joue une grande partie de la bataille climatique », a-t-il soutenu en rappelant que les départements sont par nature les mieux positionnés pour articuler les politiques nationales avec les réalités du terrain.







Dans cette perspective, l'Association des départements du Sénégal a formellement inscrit la résilience climatique territoriale au cœur de son agenda institutionnel, entendant peser de tout son poids dans la mise en œuvre de l'Agenda Sénégal 2050, dont la durabilité environnementale constitue l'un des piliers fondamentaux.







Un plaidoyer pour une décentralisation climatique effective







Le forum selon le président de l’ADS, ambitionne de produire des recommandations opérationnelles concrètes, que l'association s'engage à porter dans les instances nationales et dans les processus internationaux liés au climat et à la décentralisation. Mais le message le plus fort adressé à l'État et aux partenaires techniques et financiers porte sur les conditions sine qua non d'une action départementale efficace : des transferts de compétences réels, des ressources financières adéquates et une reconnaissance institutionnelle du rôle central des départements dans la gouvernance environnementale. « Nous ne pourrons pas relever les défis climatiques territoriaux sans ces trois piliers », a martelé Benjelloun, signifiant clairement que ce forum marque le début d'un plaidoyer structuré et durable.

