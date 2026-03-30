Kaolack: Enda Jeunesse Action capacite les élèves pour une meilleure prévention de la santé mentale

Dans le cadre de la continuité de son projet '' À l'école en toute sérénité'', l'ONG Enda Jeunesse Action en partenariat avec l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Kaolack département, a encore formé 25 autres élèves des gouvernements scolaires issus des écoles partenaires sur la santé mentale.

Selon Dominique Ndécki, chef de bureau régional d'Enda Jeunesse Action de Kaolack, ces sessions de formation ont deux objectifs majeurs, d’une part, doter les potaches d’outils leur permettant d’identifier les premiers signaux de détresse psychologique et de porter assistance, d’autre part, faire d’eux de véritables relais ou démultiplicateurs, pleinement préparés à poursuivre les actions d'information et de sensibilisation sur la santé mentale de leurs condisciples. Il a aussi rappelé que la santé mentale constitue désormais une préoccupation universelle et l’implication de toute la communauté notamment les élèves apparaît indispensable pour renforcer la prévention.

Les bénéficiaires ont salué l'initiative qui selon eux '' est arrivée à son heure''. Ils ont remercié l'ONG Enda Jeunesse Action avant de plaider pour que ce genre d'activités soient pérennes. À noter que l'atelier de formation de deux jours sur la santé mentale a été présidé par l'inspecteur de l'éducation et de la formation du département de Kaolack.