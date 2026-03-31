Convocation de Ibrahima Lissa Fall dans le cadre du FADP : Le CDEPS lui exprime son soutien indéfectible, accuse le ministre et réclame un audit indépendant

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a apporté son soutien sans réserve au journaliste Ibrahima Lissa Faye, convoqué à la Sûreté urbaine après avoir dénoncé publiquement des irrégularités dans la gestion du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP). Pour le CDEPS, cette convocation constitue une tentative d’intimidation inadmissible contre un confrère qui n’a fait qu’exercer son métier.







Les chiffres mis en avant par l’association concernent une enveloppe globale de 1,9 milliard de FCFA, les médias de service public et structures de gouvernance accaparent 42,2% du budget, soit plus de 801 millions FCFA, alors même qu’ils bénéficient déjà de financements directs de l’État. Le CDEPS rappelle que l’APS, Le Soleil et la RTS cumulent à eux seuls plus du quart du budget total. La presse privée, elle, avec seulement 38 entreprises en mesure de déposer un dossier, ne perçoit que 36,1% du fonds, soit 686,55 millions FCFA. Un paradoxe d’autant plus criant que le FADP avait, à l’origine, été exclusivement conçu pour soutenir les entreprises privées de presse, précise le CDEPS.







À ces déséquilibres s’ajoute une irrégularité que le CDEPS qualifie de particulièrement grave car, il remarque une ponction de 39,6 millions FCFA qui aurait été opérée sur les allocations de certaines structures au profit de la Maison de la Presse, en dehors de tout cadre légal ou contractuel prévu par les textes encadrant le fonds. Le CDEPS relève également que le fonds est resté bloqué illégalement pendant une année entière, fragilisant davantage des entreprises déjà étranglées par la raréfaction des recettes publicitaires et la quasi-disparition des conventions avec l’État.







Face à ces constats, l’organisation présidée par Mamadou Ibra Kane exige la publication intégrale et justifiée des bénéficiaires et critères d’attribution du FADP, l’ouverture d’un audit indépendant et une réforme en profondeur du mécanisme de répartition. Elle appelle à mettre fin à toute forme de pression sur les journalistes. « En fragilisant économiquement les entreprises de presse, tout en exerçant des pressions sur les journalistes, c’est l’équilibre de l’espace démocratique qui est menacé », avertit le CDEPS.

