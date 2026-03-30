Médina/ Sollicitation sexuelle de mineur : un prédateur présumé piégé sur Instagram par un élève, lynchage évité de justesse

Le Commissariat d’Arrondissement de la Médina a procédé, le 28 mars 2026, à l’interpellation d’un individu poursuivi pour détournement de mineur, sollicitation d’enfant à des fins sexuelles via les réseaux sociaux et exhibitionnisme.



Un piège tendu par la victime



L’affaire débute par la plainte d’un élève du Lycée Technique Maurice Delafosse . Le mineur affirme avoir été contacté sur Instagram par un individu utilisant un profil anonyme.



Selon ses déclarations, le suspect aurait engagé la discussion avec des termes affectueux avant de formuler des propositions explicites, sollicitant une relation « discrète ».



Face à la gravité des faits, la victime, avec l’appui de ses camarades, a décidé de tendre un piège au suspect en fixant un rendez-vous.



Intervention sous tension sur les voies du BRT



Le rendez-vous a été donné devant un poste de police avancé du BRT Dakar , à proximité de l’Inspection d’Académie.



Informés à l’avance, les policiers ont mis en place un dispositif discret. À l’arrivée du suspect, la situation a rapidement dégénéré : une foule a tenté de le lyncher.



Grâce à l’intervention rapide des éléments du commissariat, appuyés par la Brigade de Recherches, le mis en cause a été extrait de la foule et conduit en sécurité au poste de police.



Des preuves accablantes dans son téléphone



Avec son consentement, les enquêteurs ont procédé à l’exploitation de son téléphone portable. Celle-ci a révélé :

• des images et vidéos à caractère pornographique ;

• des contenus montrant des actes d’exhibitionnisme impliquant le suspect.



Ces éléments sont venus corroborer les accusations portées par la victime.



Une enquête en cours



Le mis en cause a été placé en garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent pour :

• déterminer s’il existe d’autres victimes,

• analyser l’étendue de ses activités sur les réseaux sociaux.

