Quatre soldats israéliens tués dans le sud du Liban

L'armée israélienne a annoncé mardi la mort de quatre soldats lors du même "incident" dans le sud du Liban, portant à 10 le nombre de ses militaires tués depuis la reprise des hostilités avec le Hezbollah le 2 mars.
L'armée a identifié trois soldats d'une brigade de reconnaissance morts "au combat" lundi et ajouté qu'un quatrième avait été tué, sans que son nom puisse être rendu public dans l'immédiat.
"Un soldat a en outre été grièvement blessé et un réserviste légèrement blessé dans l'incident", a ajouté la même source.
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