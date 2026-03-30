Pastef - Yoff: Assane Mbengue sonne la mobilisation pour les locales de 2027

La commune de Yoff a abrité une rencontre politique de Pastef Les Patriotes marquée par une forte affluence, notamment de femmes et de jeunes militants. Tenue en présence du Jaraaf de Yoff Ngor-Ouakam, l’activité avait pour objectif de resserrer les rangs et de dynamiser les initiatives locales du parti.



Prenant la parole, Assane Mbengue a déclaré : « Je salue la détermination de la population de Yoff ainsi que l’engagement de la Jeunesse patriotique de Yoff (JPS). »

Dans son intervention, il a ajouté : « J’invite les militants à acheter leurs cartes et à adhérer massivement au parti », conformément aux orientations de son leader Ousmane Sonko, qui fixe un objectif d’un million de militants. « Je demande également aux cellules de descendre dans les quartiers afin d’assurer une forte mobilisation. »

Assane Mbengue a également souligné : « Je salue la présence de l’ensemble des militants de Pastef Les Patriotes de la commune de Yoff. Pour les élections locales prévues en 2027, le parti présentera un seul candidat dans la commune »,a-t-il précisé.

Insistant sur la massification du parti, il a déclaré : « Je vous exhorte à travailler main dans la main pour le développement local, dans le respect des principes de Pastef. Impliquez-vous tous et sillonnez la commune pour connaître les difficultés des populations. »

Enfin, il a mis en garde ses détracteurs : « Posez des actes concrets et évitez les débats inutiles sur les plateaux de télévision », a-t-il souligné. Un grand meeting est prévu dans la commune de Yoff, à l’initiative de la JPS de Yoff .