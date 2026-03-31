TikTok, commandes fantômes et pièges : elle piégeait les livreurs…la chute d’une arnaqueuse en série

Elle pensait pouvoir berner indéfiniment les vendeurs en ligne. Mais son stratagème, aussi rodé soit-il, a fini par la trahir. Une femme spécialisée dans l’escroquerie via les réseaux sociaux a été déférée au parquet par le Commissariat d’Arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15).



Une escroquerie bien orchestrée



Tout part d’une vague de plaintes inhabituelle. Plusieurs commerçants actifs sur TikTok signalent des pertes répétées de marchandises après des commandes suspectes.



Rapidement, les enquêteurs mettent en lumière un mode opératoire redoutablement efficace :

• La suspecte passait des commandes importantes pour inspirer confiance ;

• Elle manipulait les livreurs au moment de la livraison, en inventant de faux points de paiement ;

• Une fois la marchandise récupérée, elle disparaissait sans laisser de traces.



Un scénario répété à plusieurs reprises, causant un préjudice croissant aux vendeurs en ligne.



Le piège se referme à Grand Médine



C’est finalement lors d’une nouvelle tentative que tout bascule. À Grand Médine, la suspecte commande cinq kilos de dorade, pensant reproduire son schéma habituel.



Elle demande au livreur de déposer la marchandise dans une boutique avant de la rejoindre à la pharmacie « Ndingala » pour le paiement. Mais cette fois, les policiers sont déjà sur le coup.



Un dispositif de surveillance est discrètement mis en place autour du point de dépôt. La suspecte est interpellée au moment précis où elle s’apprête à récupérer le colis.



Des preuves accablantes



Lors de son arrestation, les enquêteurs saisissent :

• Trois téléphones portables ;

• Cinq cartes SIM, utilisées pour brouiller les pistes.



Placée en garde à vue, elle passe rapidement aux aveux. Sans détour, elle reconnaît :

• Avoir consommé les denrées volées avec sa famille ;

• Avoir utilisé des objets détournés pour son usage personnel ;

• Avoir revendu certains biens, dont une table à manger écoulée à 175 000 FCFA en Mauritanie.



Une chute brutale



Au terme de la procédure, la mise en cause a été présentée au Procureur de la République pour escroquerie, filouterie et vol.



Mais l’affaire pourrait être loin d’être close. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour identifier d’autres victimes potentielles, tant le système mis en place semble avoir fait plusieurs dégâts.