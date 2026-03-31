Soutien indéfectible à Ibrahima Lissa Faye : Nouvelles dérives du ministre de la Communication

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) exprime sa vive préoccupation à la suite de la convocation du confrère Ibrahima Lissa Faye à la Sûreté urbaine, en lien avec ses prises de position sur la gestion scandaleuse et illégale du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) ces deux dernières années.

Le CDEPS tient à rappeler que l’analyse critique de la gestion des ressources publiques relève pleinement de l’exercice du journalisme et de la liberté d’expression, piliers de tout État de droit. En s’exprimant sur la répartition du FADP, notre confrère n’a fait que mettre en lumière des faits chiffrés et vérifiables, qui appellent un débat public transparent et contradictoire, non une intimidation policière ou judiciaire.

L’examen des données disponibles fait apparaître un déséquilibre préoccupant dans l’allocation des ressources du FADP 2025. Sur un montant global de 1,9 milliard, une part de 42,2% du budget global, soit 801,24 millions FCFA, est captée par les médias de service public et les structures de gouvernance. Cette concentration interroge d’autant plus que ces entités bénéficient déjà de financements directs de l’État. À titre illustratif, l’APS, Le Soleil et la RTS cumulent à eux seuls plus d’un quart du budget total.

Parallèlement, les institutions dites de gouvernance, incluant notamment le CESTI, le CORED et la CCNP mobilisent des ressources significatives, renforçant davantage le poids de la sphère publique dans un dispositif censé soutenir l’ensemble de l’écosystème médiatique.

Plus grave encore, des éléments concordants font état d’une ponction de 39,6 millions FCFA opérée par l’administration du FADP sur les allocations destinées à certaines structures, au profit de la Maison de la Presse. Une telle réaffectation, en l’absence de base contractuelle ou réglementaire explicitement prévue par les textes encadrant le fonds, soulève de sérieuses interrogations quant à sa légalité et à sa conformité aux principes de bonne gouvernance.

Dans le même temps, la presse privée, dont seulement 38 entreprises ont pu déposer, ne reçoit que 36,1% du budget, soit 686,55 millions FCFA. Ce déséquilibre est accentué par le fait que le fonds est resté bloqué illégalement pendant une année entière, fragilisant durablement des entreprises déjà confrontées à une raréfaction des ressources publicitaires et à une quasi-disparition des conventions avec l’État.

Le contraste est saisissant. Là où quelques entités publiques et administratives concentrent une part majoritaire des ressources, la presse privée se trouve contrainte de survivre avec des moyens réduits, fragmentés et, dans certains cas, arbitrairement amputés. À l’origine de sa création, le FADP était exclusivement réservé aux entreprises de presse privées pour les soutenir dans leur mission de service public de l’information aux citoyens.

Face à ces constats, le CDEPS :

• Apporte son soutien total et sans réserve à Ibrahima Lissa Faye, dont l’engagement s’inscrit dans la défense de la transparence et de la redevabilité ;

• Dénonce toute tentative d’intimidation visant à museler les voix critiques au sein de la profession ;

• Exige la publication intégrale, détaillée et justifiée des bénéficiaires et des critères d’attribution du FADP ;

• Demande l’ouverture d’un audit indépendant sur la gestion du fonds, notamment sur les réaffectations opérées en dehors de tout cadre légal clairement établi ;

• Appelle à une réforme en profondeur du mécanisme de répartition, afin de garantir une allocation équitable, transparente et conforme à la vocation première du FADP qui est de soutenir prioritairement la viabilité de la presse.

Le CDEPS réaffirme que la liberté de la presse ne saurait être dissociée des conditions matérielles de son exercice. En fragilisant économiquement les entreprises de presse, tout en exerçant des pressions sur les journalistes, c’est l’équilibre de l’espace démocratique qui est menacé.

Fait à Dakar, le 31 mars 2026.

Le président du CDEPS,

Mamadou Ibra KANE