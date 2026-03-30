L'armée israélienne a frappé des cibles du Hezbollah à Beyrouth

L'armée israélienne a annoncé lundi mener des frappes à Beyrouth contre des infrastructures du mouvement islamiste libanais Hezbollah, un allié de Téhéran, plus d'un mois après le début de la guerre au Moyen-Orient.



L'armée "a commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah terroriste à Beyrouth", indique un communiqué de la cour militaire.

