L'armée israélienne a frappé des cibles du Hezbollah à Beyrouth

L'armée israélienne a annoncé lundi mener des frappes à Beyrouth contre des infrastructures du mouvement islamiste libanais Hezbollah, un allié de Téhéran, plus d'un mois après le début de la guerre au Moyen-Orient.
L'armée "a commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah terroriste à Beyrouth", indique un communiqué de la cour militaire.
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