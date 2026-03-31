Yeumbeul Sud-Avances Homosexuelles : un guet-apens tourne court, le suspect presque nu échappe de justesse à un lynchage

Scène sous haute tension à Yeumbeul Sud. Un individu a été interpellé puis placé en garde à vue après une affaire de mœurs qui a failli virer au drame, la population étant à deux doigts de se faire justice elle-même.



Les faits se sont déroulés le 30 mars 2026, lorsque le Poste de Police de Yeumbeul Sud a été alerté d’une situation explosive impliquant un homme accusé de sollicitations à caractère sexuel explicite.



Un piège tendu après des messages obscènes



Tout commence par une prise de contact inattendue. Selon les dépositions, le mis en cause aurait renoué avec une ancienne connaissance d’enfance avant de lui envoyer, via messagerie, une série de messages à caractère obscène. Dans ces échanges, il aurait proposé de manière explicite des rapports sexuels.



Choqué par ces sollicitations, le destinataire décide alors de monter un piège. Il feint d’accepter la proposition et fixe un rendez-vous à son domicile, préparant en parallèle un dispositif pour confondre le suspect.



Pris au piège en pleine préparation



À son arrivée sur les lieux, le mis en cause tombe dans le piège. Il est surpris dans une situation compromettante :

• En état de semi-nudité ;

• En possession de préservatifs et de lubrifiants déjà disposés.



Des éléments qui, selon les témoins, ne laissent guère de doute sur ses intentions initiales.



Une foule prête à en découdre



Alertés, les voisins interviennent rapidement et maîtrisent l’individu. La tension monte d’un cran, et la situation manque de basculer dans un lynchage.



C’est l’intervention rapide des éléments de la Brigade de Recherches qui permet d’éviter le pire. Les agents procèdent à l’extraction sécurisée du suspect et à son évacuation vers les locaux du service.



Des aveux sans détour



Face aux enquêteurs, le mis en cause n’a pas cherché à nier. Il a reconnu l’ensemble des faits, confirmant l’envoi des messages et son intention au moment du rendez-vous.



Il est actuellement poursuivi pour :

• Sollicitation à des fins d’actes contre-nature ;

• Outrage public aux bonnes mœurs.



Placée en garde à vue, la personne interpellée reste à la disposition de la justice, tandis que l’enquête suit son cours.