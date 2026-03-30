Spiritualité et mémoire : une exposition met en lumière le dialogue confrérique au Sénégal



Le parcours a conduit les visiteurs à travers plusieurs hauts lieux de la spiritualité sénégalaise, de Touba à Tivaouane, en passant par Pire, Thiénaba, Louga ou encore Médina Gounass. Autant de foyers religieux qui témoignent de la vitalité des échanges spirituels au Sénégal.

Parmi les moments forts, l’exposition est revenue sur une rencontre historique à Touba avec Serigne Abdou Lahad Mbacké en 1980, suivie d’un autre temps fort en 1990, initié par Serigne Thierno Diouf et prolongé sous le khalifat de Serigne Saliou Mbacké.



À Tivaouane, la rencontre avec Mame Abdou Aziz Sy dans les années 1980, lors d’une journée de prières à Absa, a également constitué un moment fort. Cet échange, organisé par Pape Ibrahima Sakho, a été prolongé par d’autres visites, notamment sous l’égide de Serigne Mansour Sy, ainsi que par les relations entretenues avec Serigne Abdou Aziz Sy.

Au-delà de ces grandes étapes, l’exposition a mis en lumière les liens durables tissés avec d’autres foyers religieux comme Ndiassane ou encore la communauté layène, traduisant une volonté constante d’ouverture et de dialogue.



Elle a également rendu hommage à plusieurs figures emblématiques de cette fraternité spirituelle, dont Serigne Bassirou Diagne, Pape Ibrahima Sakho, ainsi que Cheikh Fodé, Cheikh Ibrahima Bar, Cheikh Bécaye Thioune et Cheikh Omar Bèye.