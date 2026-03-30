Au moins 22 morts après des violences armées et émeutes dans le centre du Nigeria (sources locales)

Des hommes armés ont tué au moins 12 personnes dans un bar de Jos, la capitale de l'État instable du Plateau, dans le centre du Nigeria, déclenchant une émeute qui a fait 10 morts supplémentaires, ont indiqué lundi des sources locales à l'AFP.
"Des hommes armés à moto ont ouvert le feu" dimanche soir dans un bar du district nord de Jos, a déclaré Kabiru Sani, vice-président du conseil du gouvernement local. Nurudeen Hussaini Magaji, secrétaire de la Croix-Rouge de l'État du Plateau, a confirmé l'attaque dans le bar, faisant état de 12 morts, et indiqué qu'une faute en colère s'était composée après les coups de feu.
Un responsable local de la jeunesse a évalué le bilan des victimes de la faute en colère à "une dizaine". Selon M. Sani, 27 personnes au total ont été tuées.
-
Kaolack - La grève des transporteurs urbains largement suivie : 'Les transporteurs sont fatigués' (responsables)
-
L'armée israélienne a frappé des cibles du Hezbollah à Beyrouth
-
Médina/ Sollicitation sexuelle de mineur : un prédateur présumé piégé sur Instagram par un élève, lynchage évité de justesse
-
Pastef - Yoff: Assane Mbengue sonne la mobilisation pour les locales de 2027
-
Senegal : 14 syndicats du transport urbain déclenchent une grève de trois jours à partir de ce lundi