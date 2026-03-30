Débordements après le derby Guédiawaye FC-AS Pikine : la LSFP dénonce des actes "inacceptables" et enclenche des poursuites

Les incidents survenus après le derby entre Guédiawaye FC et l’AS Pikine continuent de faire réagir. La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) est sortie de son silence pour condamner fermement les violences enregistrées à l’issue de cette rencontre de la 21e journée de Ligue 1.



Dans une réaction officielle, l’instance dirigeante du football professionnel évoque des scènes de vandalisme et de sabotage ayant causé d’importants dégâts. Plusieurs véhicules ont été pris pour cible, des parkings privés ont été détériorés, tandis que des habitations situées à proximité du stade ont également été touchées.



Au-delà du constat, la Ligue s’inquiète surtout de l’impact de tels actes sur l’image du football sénégalais. Elle insiste sur le fait que cette affiche, très suivie par les supporters, avait été identifiée en amont comme sensible. Des alertes avaient été transmises aux autorités compétentes, accompagnées de mesures organisationnelles et de réunions préparatoires impliquant notamment les services de sécurité.



Malgré ces dispositions, les débordements n’ont pas pu être évités. La LSFP tient toutefois à marquer sa solidarité envers les populations affectées et les victimes de ces dégradations, tout en pointant la responsabilité de groupes qu’elle considère en marge des valeurs sportives.



Face à la gravité de la situation, des suites disciplinaires sont d’ores et déjà engagées pour situer les responsabilités. En parallèle, la Ligue appelle à un renforcement du dispositif sécuritaire, particulièrement après les rencontres, souvent considérées comme des moments à risque.



Dans ce contexte, elle en appelle à une mobilisation de tous les clubs, les supporters, autorités et citoyens pour préserver l’esprit du football, présenté comme un espace de cohésion sociale et de vivre-ensemble.