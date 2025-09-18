Journées Portes ouvertes sur le secteur minier- Babacar Diop aux entreprises : "Les entreprises détruisent des vies et pourtant elles brassent de l'argent..."

À l'occasion de la cérémonie d'ouverture des journées portes ouvertes sur le secteur minier, le maire de la ville de Thiès, le Dr Babacar Diop, a tenu à lancer un appel du "cœur" aux entreprises minières de la région pour le respect de l'environnement, de nos infrastructures et des vies. "Les entreprises doivent respecter notre environnement. Les entreprises ne doivent pas détruire notre environnement. Je suis bien placé pour le dire, nous sommes envahis par les entreprises. Les entreprises utilisent nos routes. Les entreprises détruisent le rail. Les entreprises détruisent des vies et pourtant elles brassent de l'argent", a regretté le maire de la Ville de Thiès.

Et de poursuivre : "C'est un appel du cœur pour plus de justice sociale, pour penser à ces pauvres gens, Monsieur le Ministre". Avant de lancer : "Il y des choses que l'argent ne peut pas acheter. Vous ne pouvez pas acheter le vent, vous ne pouvez acheter le soleil, vous ne pouvez acheter la pluie..."