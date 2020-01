Journée nationale du nettoiement : Abdoulaye Diouf Sarr et Oumar Youm lancent l’opération à Yoff (Reportage)

La commune de Yoff n’a pas été en reste de la journée nationale du nettoiement officiellement lancée ce 4 janvier sur tout le territoire national.



En compagnie du ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Oumar Youm, le maire de la commune, Abdoulaye Diouf Sarr, a o donné le feu vert pour l’entame de cette opération de lutte contre l’insalubrité dans le village Lébou. ‘’Pencum Yoff’’ a accueilli la cérémonie de lancement.



La mobilisation des populations yoffoises a été au rendez-vous. Ressources humaines et moyens techniques ont été au coeur du dispositif.



Venu témoigner son soutien à cette opération grandeur nature, le ministre des transports routiers a profité de cette journée nationale pour avancer des garanties liées à des travaux de voirie dans la commune.



Après Pencum Yoff, le maire de la commune a effectué un déplacement à Diamalaye où un important projet de pavage est en cours de réalisation.



À travers une cartographie réalisée par la commune, les yoffois s’engagent à nettoyer de fond en comble leur terroir qui, jugent-ils, doit être une référence dans cette initiative environnementale d’autant que leur commune reste selon eux, la porte du Sénégal et de l’Afrique.