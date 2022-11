Journée des forces armées : "Grâce à leur professionnalisme, ils ont fait du Sénégal un pays admiré et respecté..." (Gouverneur de Kaolack)

Les manifestations commémorant la journée des forces armées ont été célébrées ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national.

À l'image des autres régions, la zone militaire N°3 n'a pas été en reste. Le colonel Amadou M. Ndiaye, en présence des autres corps de l'armée, a fait un petit rappel des missions telles la sécurité des personnes et leurs biens, la lutte contre le trafic de bois, la lutte contre l'orpaillage clandestin ainsi que la surveillance maritime, la sécurisation des infrastructures pétrolières etc...

L'administration a également pris part à la fête. Le gouverneur de Kaolack, Ousmane Kane, a saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage à l'armée pour services rendus à la nation. "Grâce à leur professionnalisme, ils ont fait du Sénégal un pays admiré et respecté à travers le monde...", a-t-il laissé entendre.