Journée Internationale de la Jeunesse : Plus de 100 jeunes participent aux « Olympiades SR »

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a organisé ce samedi 23 août 2025 les « Olympiades SR » (Santé de la Reproduction), dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Jeunesse (JIJ) 2025.



Cet événement a réuni plus de 100 jeunes âgés de 15 à 24 ans, venus de différentes régions du Sénégal, avec pour objectif d'offrir une plateforme d’échanges, de sensibilisation et de renforcement de capacités sur des thématiques liées à la santé reproductive, tout en valorisant l’engagement des jeunes comme acteurs du développement.



Les activités ont combiné sessions de formation et jeux de connaissances. À l’issue des épreuves, le classement a été dévoilé : Tambacounda est arrivée en troisième position, suivie de Dakar (2ᵉ place), tandis que la région de Sédhiou a remporté la première place. Les vainqueurs ont été décorés et primés par la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye.

