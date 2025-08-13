Jour du Magal 2025 – Serigne Mouhamed Bachir Mbacké évoque le 18 Safar et invite l’État à rester à l’écoute des populations

Touba célèbre pleinement l’édition 2025 du Grand Magal, événement religieux majeur commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, survenu un 18 Safar. À cette occasion, Serigne Mouhamed Bachir Mbacké a partagé sa vision de la célébration, insistant sur la nécessité de préserver l’esprit originel du Magal.



« Récital du Coran, déclamation de xasidas et mise à la disposition des pèlerins de plats dignes d’un roi… voilà les trois activités qui devraient occuper les populations hôtes », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de l’accueil, de la spiritualité et du partage dans cette manifestation.



Le guide religieux a également interpellé les autorités étatiques, les invitant à demeurer attentives aux préoccupations des citoyens, en particulier durant cette période de forte affluence. « L’État doit rester à l’écoute des populations, accompagner les initiatives communautaires. Les autorités y sont déjà et nous les encourageons » a-t-il ajouté.