Jour du Magal 2025 – Serigne Mouhamed Bachir Mbacké évoque le 18 Safar et invite l’État à rester à l’écoute des populations

Touba célèbre pleinement l’édition 2025 du Grand Magal, événement religieux majeur commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, survenu un 18 Safar. À cette occasion, Serigne Mouhamed Bachir Mbacké a partagé sa vision de la célébration, insistant sur la nécessité de préserver l’esprit originel du Magal.
« Récital du Coran, déclamation de xasidas et mise à la disposition des pèlerins de plats dignes d’un roi… voilà les trois activités qui devraient occuper les populations hôtes », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de l’accueil, de la spiritualité et du partage dans cette manifestation.
Le guide religieux a également interpellé les autorités étatiques, les invitant à demeurer attentives aux préoccupations des citoyens, en particulier durant cette période de forte affluence. « L’État doit rester à l’écoute des populations, accompagner les initiatives communautaires. Les autorités y sont déjà et nous les encourageons » a-t-il ajouté.
« Récital du Coran, déclamation de xasidas et mise à la disposition des pèlerins de plats dignes d’un roi… voilà les trois activités qui devraient occuper les populations hôtes », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de l’accueil, de la spiritualité et du partage dans cette manifestation.
Le guide religieux a également interpellé les autorités étatiques, les invitant à demeurer attentives aux préoccupations des citoyens, en particulier durant cette période de forte affluence. « L’État doit rester à l’écoute des populations, accompagner les initiatives communautaires. Les autorités y sont déjà et nous les encourageons » a-t-il ajouté.
Autres articles
-
Magal 2025 : Les voeux du chef de l'État BDF à l'endroit de la communauté Mouride
-
Contrôle sanitaire des aliments en Afrique : Neuf laboratoires au Sénégal, le Burkina Faso et le Niger ciblés
-
Affaire de destruction de biens appartenant à autrui à Ziguinchor : le maire Djibril Sonko convoqué ce jeudi
-
Démolition controversée à Ziguinchor : Dix agents municipaux toujours en garde à vue, le maire convoqué
-
Approvisionnement en eau potable : Seneau annonce des perturbations à Dakar et sa banlieue, entre mercredi et jeudi 14 août