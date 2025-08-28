Jaxaay – Cinq dealers présumés neutralisés en trois jours !

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay vient de réaliser une double opération coup de poing dans le cadre de la lutte contre le trafic de chanvre indien.

• 26 août 2025 – Niacoulrab : Sur la base d’un renseignement, les enquêteurs de la brigade de recherches ont interpellé deux individus trouvés en possession de 15 cornets de chanvre indien.

• 28 août 2025 – Almadies II : Vers minuit, une seconde opération a ciblé un autre réseau. Les trois suspects, tentant de s’enfuir, ont été rattrapés après une course-poursuite. Une sacoche noire appartenant à l’un d’eux contenait 14 cornets de chanvre indien et 5 500 F CFA, somme suspectée d’être le produit de la vente. Aucun objet compromettant n’a été trouvé sur les deux autres.



Lors de son audition, le principal mis en cause a affirmé que la drogue lui avait été remise par une personne dont il ignore « le nom et l’adresse ».



Les cinq suspects ont été placés en garde à vue pour trafic de chanvre indien. La somme de 5 500 F CFA a été saisie et placée sous scellés.