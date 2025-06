Israël dit s'être "retenu" de frapper davantage l'Iran après un appel avec Trump

Israël s'est "retenu" de frapper davantage l'Iran mardi après un appel entre le président américain Donald Trump et Benjamin Netanyahu, a annoncé le bureau du Premier ministre israélien.



Israël et l'Iran se sont mutuellement accusés mardi matin d'avoir violé le cessez-le-feu annoncé par M. Trump après 12 jours de guerre, affirme un communiqué des services de M. Netanyahu. Le cessez-le-feu devait entrer en vigueur à 7h00 (5h00 GMT) mais l'Iran l'a violé à deux reprises en tirant des missiles sur Israël, ajoute le texte.



En représailles, Israël a "détruit une installation radar près de Téhéran" et, "à la suite de la conversation entre [MM. Trump et] Netanyahu, Israël s'est abstenu de nouvelles frappes", indique le bureau du Premier ministre.