Invité de France 24 : « Je compte briguer la magistrature suprême... la jeunesse sénégalaise a été victime de l'une des plus grosses escroqueries politiques » (Barthélémy Dias)

Lors de son entretien sur France 24, l'ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, a réitéré sa candidature pour les prochaines joutes électorales.



« Si le bon Dieu me prête longue vie et une bonne santé, je compte briguer la magistrature suprême. Et j'espère pouvoir convaincre le maximum de Sénégalais autour de ce projet qui se veut un projet inclusif et participatif. "Sénégal buñu bokk", c'est le Sénégal en partage. C'est de partager une vision, une volonté commune de servir et non de se servir. Et surtout partager une détermination, mais surtout tenir un discours de vérité, c'est un crédo pour nous. Dans ce mouvement, c'est vérité, équité et liberté, parce que le Sénégal a besoin particulièrement de sa jeunesse qui a été victime de l'une des plus grosses escroqueries politiques et intellectuelles du Sénégal moderne. »



Interrogé sur le fait de savoir si la victoire de Sonko et Diomaye Faye était une escroquerie, il a répondu : « Oui, c'est une escroquerie. Je suis désolé, il avait promis monts et merveilles. Aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise est particulièrement dans une déception totale. Aujourd'hui, nous avons une situation macroéconomique totalement désastreuse [...]. »



Face à la mention de bons chiffres annoncés, dont la croissance, il a rétorqué : « Vous savez, la croissance ne se mange pas. C'est de la littérature politique. Pour moi, aujourd'hui, il s'agit de vérité, ensuite il s'agit de réalisation [...]. Je pense que le peuple mérite mieux que ce qu'on nous a servi. Et aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, la situation macroéconomique est déjà totalement catastrophique. Aujourd'hui, nous avons des institutions de Bretton Woods qui nous ont complètement fermé la porte. Nous avons une baisse des activités au Sénégal, entre autres, le BTP et j'en passe. La vérité, elle est ce qu'elle est aujourd’hui. C'est que la déception a atteint son summum », a-t-il regretté.