Installation du Maire de Ngor : Le sous préfet boude la cérémonie pour non respect de la loi paritaire…

Alors que cette journée devait être festive, une passation de service suivie d’une cérémonie joyeuse, ce fut tout le contraire au sein de la municipalité de Ngor. Ce vendredi l’on a encore une fois assisté à un désaccord entre la sous-préfète, Khadidiatou Sène Traoré et le maire Maguèye Ndiaye.



Ce dernier pour avoir refusé d’appliquer la loi sur la parité, qui implique qu’il y ait un nombre égal d’hommes et de femmes sur le banc des conseillers.



Se devant de faire respecter la loi, la sous-préfète a dégagé toutes ses responsabilités et n’est pas restée pour assister jusqu’à la fin de la cérémonie. « Je suis là pour veiller au respect des règlements et si vous comptez les bafouer, je n’y assisterai pas. Maintenant c’est à vous de voir puisque vous êtes officiellement installé et donc assumez vos décisions »; c’est sur ces mots que la sous Préfète a quitté la salle.



Pour la suite, le nouveau maire installé Maguèye Ndiaye a campé sur sa position et a informé le public que la cérémonie va poursuivre son cours. « J’ai été clair et je maintiens mon argument. Je n’appliquerais cette « loi » que si et seulement si l’on me présente un document officiel signé… De plus, nul ne peut rien m’exiger puisque la commune de Ngor n’est pas la seule à avoir adopté ce procédé ». En ce moment même, les votes pour élire les conseillers sont en cours…