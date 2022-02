Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube… : Les moments phares qui ont propulsé les Lions vers le titre de champion d’Afrique.

En phase finale de la CAN Cameroun 2021, les Lions sont montés en puissance sur le terrain, mais aussi en dehors, comme sur les réseaux sociaux. De courtes vidéos postées sur Instagram et Tik Tok ont permis de découvrir les quelques instants de partage.



Les plus connectés des coéquipiers de Kalidou Koulibaly n'ont pas manqué d'immortaliser l'événement exceptionnel. À travers WhatsApp et Twitter, ils nous ont fait plonger dans leur intimité. La folie l'a parfois emporté dans les bus, chambres, vestiaires et vols spéciaux.



Et les ambianceurs des Lions n'étaient pas forcément ceux que l'on a aperçu le plus sur le terrain. Moustapha Nam a peu ou pas du tout goûté au plaisir de jouer. Mais, le joueur de Paris FC s'est démarqué par son rôle essentiel dans l'ambiance d’ « un groupe qui vivait bien ».

(Vidéo)



Avec son hooffer bluetooth, il n’a cessé de diffuser de la musique. Partout où ils allaient, les joueurs de Aliou Cissé étaient accompagnés par les chansons de Youssou Ndour, Waly Seck et bien d'autres.



Bamba Dieng célèbre son but face au Cap-Vert (2-0) en rendant hommage à Pape Bouba



Des célébrations musicales qu'ils ne manquaient pas de diffuser le temps du trajet entre Bafoussam et Yaoundé. Pour le plus grand bonheur des binationaux. Pape Guèye et Abdou Diallo ont entonnés des chansons en wolof.



Des youtubeurs sénégalais et étrangers ont même compilé dans une playlist des ports partagés dans les «story Instagram» des joueurs. Les célébrations après les victoires ne faisaient qu'amplifier l'ambiance qui semblait régner au sein de la Tanière.



Bamba Dieng a célébré son but face au Cap-Vert (2-0) en publiant une vidéo sur Instagram entouré de ses coéquipiers. Une pensée à feu Pape Bouba Diop, qui a fait beaucoup réagir.

(Vidéo)



La bonne humeur a régné chez les Lions



Saisir son téléphone après avoir reçu sa médaille et publier instantanément une vidéo sur le réseau social Instagram. Voilà la nouvelle idée des Lions, qui semblaient simplement heureux d'être les Champions d’Afrique.



Après le sacre, Mamadou Loum Ndiaye était l’un des joueurs à suivre pour découvrir l'ambiance à l'intérieur du collectif. Dans la peau d’un policier, il s'est distingué par sa bonne humeur communicative.



Abdoulaye Seck n'a pas eu besoin de fouler la pelouse pour faire parler de lui. En témoigne cette vidéo captée dans le vestiaire à l'issue de la finale Sénégal-Égypte, dans laquelle il chambre tout le monde.



En zone mixte, Famara Diédhiou n'a pas hésité, dans un ton taquin, à rappeler les journalistes à l’ordre après le sacre, les interpellant par un «SVP (S'il vous plaît) vous parlez à un champion d’Afrique». Pape Abdou Cissé n'était pas en reste.



À travers WhatsApp, il a posté des photos et vidéo qui ont fait beaucoup réagir en commentaires ou en partages. On a vu plusieurs publications de joueurs sénégalais, accompagné d'un hashtag #champion d’Afrique, en référence à la première étoile sur le maillot des Lions. En commentaire, un message sur le ton de l'unité : «Le Sénégal qui gagne».



Les héros de la CAN Cameroun 2021 avaient le sourire et la bonne humeur régnait pendant le voyage retour jusqu’à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor.

(Vidéo)



Les hommes de Aliou Cissé ont de quoi être heureux. Alors que l’objectif d’un premier trophée continental est acquis dans la CAN Cameroun 2021, ils peuvent se permettre de voir plus loin. La qualification en coupe du monde est encore possible…