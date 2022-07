Inondations à Yoff : L’hôpital Phillipe Maguilen Senghor, Ouest-Foire et Tonghor sous les eaux, le maire patauge pour s’enquérir de la situation.

Les fortes pluies diluviennes que se sont abattues ce mercredi à Dakar et environs, ont engendré des inondations dans certains quartiers de Yoff, notamment, à Ouest-Foire où le maire de la commune s’est déplacé pour s’enquérir de la situation.



Seydina Issa Laye Samb est passé par l’hôpital Phillipe

Maguilen Senghor qui est englouti par les eaux, avant de se rendre dans certaines villas à Ouest-Foire. Dans son constat, il relève plus de peur que de mal.

Le maire de Yoff s’engage cependant à améliorer le plan communal d’assainissement.



Une liste des impactés est dressée à en croire le maire pour le déploiement de moyens d’accompagnement. Il a, toutefois, insisté sur le suivi et l’exécution des travaux du Promoville au niveau de la commune de Yoff...