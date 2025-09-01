Inondations à Thiès : L'international sénégalais Pape Matar Sarr apporte son appui aux sinistrés et lance un appel aux bonnes volontés

L'international sénégalais Pape Matar Sarr, à travers sa fondation, vient d'apporter son soutien aux familles victimes des inondations à Thiès.
En effet, il a mis entre les mains du maire de la ville de Thiès un important lot de denrées alimentaires, de matelas, des sacs de ciment au profit de ces derniers. Pape Matar Sarr a saisi cette occasion pour inviter l'ensemble des bonnes volontés thiessoises à mettre la main à la pâte afin de venir en aide aux sinistrés de Thiès.
Pour sa part, le maire Babacar Diop a salué cet élan de solidarité venant d'un natif de la cité du rail. Il a promis de remettre ce don aux ayants-droit qui sont notamment dans les différents quartiers de Thiès...
