Innovation technologique : Près de 200 spécialistes attendus à Dakar pour expérimenter la transition vers l’intelligence artificielle

Dakar va accueillir au mois de décembre un forum de haut niveau sur l'Intelligence Artificielle (IA). En prélude à cette manifestation, une conférence de presse a été tenue, ce jeudi 7 août par les organisateurs. Le but est de parler de l' initiative mondiale qui catalyse l’innovation, l’investissement et la transformation numérique ville par ville.

Centré autour de l’intelligence artificielle (IA), NEXTEN est constitué d’un corps international de sénégalais, ivoiriens, d’européens, américains, chinois et d’indiens.



Porté par une coalition d’entrepreneurs, d’innovateurs, d’investisseurs et de bâtisseurs, NEXTEN consacre sa première journée à la thématique de « l’État intelligent ». Il s’agira d’explorer comment l’intelligence artificielle, les données et la technologie peuvent renforcer l’efficacité des politiques publiques et améliorer les services aux citoyens. Parmi les secteurs concernés figurent l’éducation intelligente, la santé numérique, l’agriculture de précision, l’urbanisation durable, l’administration dématérialisée et l’industrie 4.0.



Au-delà d’un simple forum technologique, NEXTEN se veut une ambition collective : une plateforme d’échanges et d’actions concrètes pour positionner l’Afrique et le Sénégal en particulier comme un acteur stratégique de la révolution numérique mondiale





Pour Maguette Mbow, membre du comité d’organisation du NEXTEN SUMMIT et fondateur du Talk & Taste Social Club, l’intelligence artificielle constitue la quatrième révolution industrielle. « Il existe aujourd’hui un large consensus parmi les penseurs, chercheurs et analystes : l’IA représente une opportunité historique pour l’Afrique de prendre une avance sur le progrès », affirme-t-il.



« Grâce aux gains de productivité qu’elle génère, l’intelligence artificielle offre au continent la possibilité de rivaliser technologiquement avec les grandes puissances, sans nécessiter les lourds investissements structurels du passé. C’est une véritable aubaine pour rattraper notre retard. »

C’est dans cette dynamique que s’inscrit le NEXTEN SUMMIT, qui accueillera près de 200 intervenants, dont 100 experts africains (principalement sénégalais) et 100 autres internationaux, parmi les plus grands spécialistes mondiaux de l’IA. Ces intervenants animeront conférences, panels, discussions, workshops et ateliers, pour transférer des compétences et des technologies concrètes au Sénégal.

Le forum réunira environ 5 000 participants venus de 40 pays, dont des délégations officielles, des investisseurs, des startups, des journalistes et des diplomates.