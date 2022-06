Impactés du BRT : les commerçants du marché Petersen réclament un site de recasement pour éviter l'occupation publique.

Au Sénégal, le secteur de l'économie informelle est considéré comme le poumon de l'économie, il contribue à hauteur de 55% du PIB et emploie la majorité de la population active. Il concentre plus de 60% des emplois non agricoles. C’est pourquoi l'association And Suxxali Petersen a lancé un appel à tous les commençants dudit marché autour d’une association pour être formelle aux yeux des autorités et qu’ensemble ils puissent revendiquer leurs difficultés. Ils ont tenu une conférence de presse, ce jeudi 02 juin 2022 en présence du sous-préfet de Dakar-Plateau, pour décliner les difficultés que vivent les commençant au niveau de Petersen.



« Depuis l'arrivée du BRT, les autorités nous avaient promis de dédommager toute personne impactée ou de lui trouver un recasement, mais nous les commerçants de Petersen, on n'est impliqué dans rien. Nous nous sommes levés un bon jour et avons vu les autorités détruire nos cantines. Il y a un site en face de Petersen, nous demandons au gouvernement de nous le donner, même à 20 milliards FCFA, on pourra le payer... », a déclaré Dame Badiane.



Le sous-préfet de Dakar-Plateau, Djiby Diallo, se réjouit de voir les commerçants de Petersen se regrouper pour discuter sur la bonne marche du marché. Il affirme que les incendies sont dûs à l'occupation anarchique de l'espace public, et ce dialogue permettra de trouver solution pour le développement du secteur informel afin qu'il devient formel.



« Il y a des programmes de l’État tels que le programme du BRT qui est un programme de l’État, c'est un programme irréversible, et c'est un programme établi sur la voie publique, toute personne qui sera sur cette voie sera obligée de quitter ce lieu et laisser les ouvriers faire leur travail... », affirme le sous-préfet, Djiby Diallo.



Il terminera en annonçant que le gouvernement est en train de faire des efforts pour trouver des sites pour les commerçants. « Le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, a construit un site de 1 000 places qui sera bientôt fini et d'autres sites seront aussi à la disposition des commerçants à Diamniadio, Dakar… » a-t-il indiqué.