Ilimane Ndiaye lors de sa présentation à l’OM : « J’ai tellement hâte de découvrir le Vélodrome ! »

12 ans après son passage au centre de formation de l’Olympique de Marseille, le minot est devenu joueur professionnel abouti. Un joueur qui a réalisé son rêve d’enfant en signant un contrat de cinq ans avec son club de cœur. Justement, Ilimane Ndiaye a été officiellement présenté ce mardi à travers une petite vidéo qui montre son passage à l’OM alors qu’il avait un plus de dix ans. Avant d’aller visiter les installations du stade vélodrome l’attaquant sénégalais s’est ainsi exprimé dans sa vidéo de présentation…



« Je m’appelle Iliman Ndiaye. Nous sommes le 1er août 2023, et voici mon histoire. C’est l’histoire d’un rêve, l’histoire d’un minot qui se bat pour le réaliser. Depuis tout petit, je rêve de football. A 11 ans, j’ai découvert une ville : Marseille. Son Vélodrome magnifique, son incroyable 12ème homme. À force de détermination, j’ai intégré les rangs olympiens. Mais la vie m’a promis à une longue et sinueuse odyssée, avant celle que j’entame aujourd’hui. Mes années au Dakar Sacré Cœur, le retour en Europe, les tournois de futsal, les refus de clubs pro, la chance que m’a donnée Sheffield. C’est l’heure du retour aux sources, à Marseille ! J’ai tellement hâte de découvrir l’Orange Vélodrome ! Aujourd’hui, je réalise mon rêve. Je rejoins l’Odyssée Massalia, je suis Olympien. Allez l’OM ! Moi je suis un fan de l’OM. Ça c’est un de mes premiers rêves, je ne fais que d’y penser, toujours » a-t-il déclaré sur la page Twitter officiel de l’OM.