Îles Canaries : 16 Sénégalais arrêtés, accusés d'actes de barbarie durant la traversée

L’affaire fait grand bruit aux îles Canaries. Ce mardi 2 septembre, 16 migrants sénégalais ont été arrêtés par la police espagnole dans les camps, accusés d’actes de barbarie commis lors de leur traversée depuis le Sénégal.



Selon les premiers éléments de l’enquête, ces interpellations font suite à des témoignages glaçants recueillis auprès de survivants. Ces derniers se trouvaient à bord d’un convoi de 248 migrants subsahariens — incluant 17 femmes, 10 mineurs et 2 bébés — qui était arrivé aux Canaries le week-end du 24 août, comme l'avait rapporté Dakaractu.



La pirogue, partie de Sokone avant le Magal de Touba, aurait subi une panne technique avant de reprendre sa route. Cependant, plusieurs atrocités auraient été commises à bord durant la traversée. Des survivants affirment que des passagers ont été battus, torturés et même jetés en haute mer. On évoque la disparition de 20 à 50 victimes dans ces conditions dramatiques.



Dans un communiqué, la préfecture de police des Canaries a indiqué que les autorités espagnoles ont mené une opération dans les camps, ce qui a mené à l'interpellation des 16 Sénégalais identifiés comme suspects. Selon nos sources, l'enquête se poursuit. D'autres témoignages pourraient en effet révéler de nouvelles informations sur d'autres personnes impliquées dans ces actes de torture en mer.