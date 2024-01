Idrissa Gana Gueye « On va jouer le derby contre la Gambie comme tous les autres matchs ! »

Pour son entrée en lice dans cette 34e édition de la coupe d’Afrique des Nations de football, le Sénégal devra rester serein et éviter de « sur jouer. » C’est ce qu’a affirmé l’expérimenté milieu de terrain des lions, Idrissa Gana Gueye (34 ans), en marge de la cérémonie de remise du drapeau à l’équipe nationale ce mardi au palais présidentiel. « On va jouer le derby contre la Gambie (15 janvier à 14h00) comme tous les autres matchs » déclare-t-il tout en soulignant la bonne ambiance et la concentration qui prévalent au sein de la tanière. Par ailleurs, il s’est prononcé sur l’intégration des jeunes, ainsi que le discours qu’il faudra leur tenir avant d’entamer la compétition.